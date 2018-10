Red Dead Redemption 2: Sony zeigt die ersten zeitexklusiven PS4-Inhalte - 4Players.de

"Grizzlies-Gesetzloser-Outfit - verfügbar im Story-Modus von Red Dead Redemption 2 und Red Dead Online ab dem Tag der Veröffentlichung: Das Grizzlies-Gesetzloser-Outfit sieht gleichermaßen cool und wild aus und ist perfekt dazu geeignet, die Wälder von Ambarino zu erkunden. Mit seinem langen Mantel mit Wollfutter und individuellen, handgefertigten Leder-Akzenten, einer Lederweste mit kunstvollem Muster, Wing-Tip-Stehkragen und schwarzem Halstuch sowie einer verzierten Schnalle mit dazu passenden Stiefelspitzen ist das Grizzlies-Gesetzloser-Outfit eine Hommage an den 'Boss' aus den Nordstaaten, der Inspiration aus der realen Welt.

Rotfuchs-Araber - verfügbar ab der Veröffentlichung von Red Dead Online: Der Rotfuchs-Araber ist für seine Geschwindigkeit und Wendigkeit bekannt und ist eine Klasse besser als die meisten Pferde, die man in der Wildnis findet. Seine Leistungsfähigkeit liegt noch eine Stufe über den besten verfügbaren Pferde.

Alligator-Ranch-Cutter-Sattel - verfügbar ab der Veröffentlichung von Red Dead Online: Neben der stilvollen Optik bietet der Alligator-Ranch-Cutter-Sattel einige Vorteile wie verbesserte Gesundheit und Ausdauer, die sich wiederum positiv auf die Geschwindigkeit und Beschleunigung des Pferds auswirken. Dieser Sattel ist eine verbesserte Version des einfachen Sattels, den die Spieler zum Start von Red Dead Online erhalten.

Glücksspieler-Double-Action-Revolver - verfügbar ab der Veröffentlichung von Red Dead Online: Blicke können töten: Der Glücksspieler-Double-Action-Revolver verfügt über einen polierten Stahlkörper mit einzigartigen, wundervoll detaillierten Gravuren aus der damaligen Zeit. In den Griff des schnell zu ziehenden, tödlichen Revolvers sind einmalige Spielkarten- und Totenkopf-Elemente eingraviert. Seine schnelle Feuerrate, die allen anderen Revolvern überlegen ist, macht ihn zu einer hervorragenden Wahl im berittenen Kampf."

Auf der PlayStation 4 wird man bekanntlich 30 Tage früher Zugriff auf einige Inhalte von Red Dead Redemption 2 erhalten. Nun hat Sony die ersten Inhalte benannt, die auf der PlayStation 30 Tage früher als auf der Xbox One verfügbar sein werden.Zu diesen Inhalten gehören ein Outfit für Arthur Morgan für den Story-Modus sowie für Red Dead Online. Ein Rotfuchs-Araber (Pferd), der Alligator-Ranch-Cutter-Sattel und der Glücksspieler-Double-Action-Revolver werden als weitere Inhalte für Red Dead Online aufgeführt.Details (laut PlayStation Blog ):Red Dead Redemption 2 ist ab dem 26. Oktober 2018 für PlayStation 4 und Xbox One erhältlich. Der Zugang zu Red Dead Online ist kostenlos für alle, die ein Exemplar von Red Dead Redemption 2 für PlayStation 4 oder Xbox One besitzen (PS Plus bzw. Xbox Live Gold sind erforderlich).Letztes aktuelles Video: Gameplay-Trailer 2