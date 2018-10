Red Dead Redemption 2: Wer die Minimap ausschaltet, bekommt offenbar zusätzliche Dialoge - 4Players.de

Wer vermisst sie nicht: Die wunderbare Zeit vor der Erfindung von Navis - als man sich am Steuer noch mit der Freundin, dem Ehemann oder einem sonstigen Lebenspartner bis aufs Blut um den richtigen Weg streiten konnte. In Rockstars Action-Adventure Red Dead Redemption 2 kommt sie wieder, denn wer die Mini-Map ausschaltet, bekommt offenbar zusätzliche Dialoge.Laut dem Twitter-Auftritt von Red Dead News kann man sich entweder für die Mini-Karte entscheiden oder man verzichtet darauf und bekommt stattdessen von einer Spielfigur im Gespräch Tipps zu Routen und Sehenswürdigkeiten im wilden Westen. Falls Rockstar den Trick clever umsetzt, könnten die Hinweise also ähnlich gut in den Spielablauf eingeflochten werden wie Dialog-Hinweise in guten Adventures. Nähere Details oder ob man sich auch virtuell zerstreiten kann, wurden aber noch nicht verraten.