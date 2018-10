Red Dead Redemption 2: Rockstar-Mitarbeiter leisteten mehrere 100-Stunden-Wochen; Statement vom Mitbegründer - 4Players.de

Aktualisierung vom 15. Oktober 2018, 22:09 Uhr:

Ursprüngliche Meldung vom 15. Oktober 2018, 18:11 Uhr:

Als Reaktion auf die Berichte über die 100-Stunden-Woche bei der Entwicklung von Red Dead Redemption 2 hat Rockstar Games ein Statement gegenüber Kotaku veröffentlicht. Es soll von Dan Houser stammen. In der Stellungnahme erklärt der Rockstar-Mitbegründer, dass diese "100-Stunden-Woche" nur für ihn und einige (freiwillige) Mitarbeiter galt, und zwar um die Story und die Dialoge zu finalisieren. Niemand sonst bei Rockstar Games soll gezwungen werden, solche Schichten zu absolvieren, heißt es weiter.Das Statement: "Es scheint eine gewisse Unklarheit in Bezug auf mein Interview mit Harold Goldberg [von Vulture] zu geben. Der Aspekt, den ich in dem Artikel ansprechen wollte, bezog sich darauf, wie die Erzählung und die Dialoge im Spiel gestaltet wurden - das war es hauptsächlich, worüber wir gesprochen hatten, nicht auf die verschiedenen Entwicklungsprozesse des gesamten Teams. Nachdem ich sieben Jahre lang an dem Spiel gearbeitet hatte, hatte das Senior-Autorenteam, das aus vier Personen besteht, Mike Unsworth, Rupert Humphries, Lazlow und mir, wie wir es immer tun, drei Wochen intensiv gearbeitet, um alles zusammenzuführen. Drei Wochen, nicht Jahre. Wir alle arbeiten seit mindestens 12 Jahren zusammen und haben das Gefühl, dass wir dies brauchen, um alles fertig zu stellen. Nach so vielen Jahren, in denen wir die Dinge für dieses Projekt organisiert und vorbereitet haben, brauchten wir dies, um alles zu überprüfen und abzuschließen.Noch wichtiger ist, dass wir natürlich nicht erwarten, dass jemand anderes so arbeitet. Im gesamten Unternehmen haben wir einige leitende Angestellte, die sehr hart arbeiten, nur weil sie für ein Projekt oder ihre Arbeit besonders leidenschaftlich sind, und wir glauben, dass diese Leidenschaft in den Spielen, die wir veröffentlichen, zum Ausdruck kommt. Aber dieser zusätzliche Aufwand ist eine Entscheidung, und wir bitten oder erwarten nicht, dass jemand so etwas tut. Viele andere ältere Mitarbeiter arbeiten auf eine ganz andere Weise und sind genauso produktiv - ich bin einfach nicht einer von ihnen! Niemand, ob Senior oder Junior, wurde jemals gezwungen, so hart zu arbeiten. Ich glaube, wir bemühen uns sehr, ein Unternehmen zu führen, das sich um seine Mitarbeiter kümmert, und das Unternehmen zu einem großartigen Arbeitsplatz für sie zu machen."Dan Houser (Mitbegründer von Rockstar Games) erklärte in einem Interview , dass es in diesem Jahr schon mehrere 100-Stunden-Wochen gegeben hätte, um das Spiel zum angepeilten Releasetermin am 26. Oktober 2018 fertig zu bekommen. Houser meinte , dass es das bisher schwerste Projekt des Studios war. Sein Bruder Sam sagte: "Wir haben alles, was wir haben, in [ Red Dead Redemption 2 ] gesteckt. Wir haben uns wirklich so stark wie möglich angestrengt."Die geschilderten Arbeitsbedingungen werden bereits sehr kritisch in einschlägigen Foren oder sozialen Netzwerken kommentiert und lassen den Ruf nach einer Veränderung dieser "Crunch Time" laut werden.Bereits 2010, nur wenige Monate vor dem Verkaufsstart von Red Dead Redemption, wurde in einem offenen Brief behauptet, der angeblich im Namen der Ehefrauen von Rockstar-San-Diego-Mitarbeitern geschrieben wurde, dass das Team 60-Stunden-Wochen - 12-Stunden-Tage, einschließlich Samstage - arbeiten würde. Würden sich Mitarbeiter weigern, müssten sie mit Disziplinarmaßnahmen rechnen. Rockstar Games reagierte auf diesen offenen Brief nur mit einem Statement und verwies auf die Problematik, anonyme Nachrichten auf Messageboards als Tatsache zu betrachten.Letztes aktuelles Video: Video-Vorschau