Red Dead Redemption 2: Rockstar-Mitarbeiter leisteten mehrere 100-Stunden-Wochen in diesem Jahr - 4Players.de

Dan Houser (Mitbegründer von Rockstar Games) erklärte in einem Interview , dass es in diesem Jahr schon mehrere 100-Stunden-Wochen gegeben hätte, um das Spiel zum angepeilten Releasetermin am 26. Oktober 2018 fertig zu bekommen. Houser meinte , dass es das bisher schwerste Projekt des Studios war. Sein Bruder Sam sagte: "Wir haben alles, was wir haben, in [ Red Dead Redemption 2 ] gesteckt. Wir haben uns wirklich so stark wie möglich angestrengt."Die geschilderten Arbeitsbedingungen werden bereits sehr kritisch in einschlägigen Foren oder sozialen Netzwerken kommentiert und lassen den Ruf nach einer Veränderung dieser "Crunch Time" laut werden.Bereits 2010, nur wenige Monate vor dem Verkaufsstart von Red Dead Redemption, wurde in einem offenen Brief behauptet, der angeblich im Namen der Ehefrauen von Rockstar-San-Diego-Mitarbeitern geschrieben wurde, dass das Team 60-Stunden-Wochen - 12-Stunden-Tage, einschließlich Samstage - arbeiten würde. Würden sich Mitarbeiter weigern, müssten sie mit Disziplinarmaßnahmen rechnen. Rockstar Games reagierte auf diesen offenen Brief nur mit einem Statement und verwies auf die Problematik, anonyme Nachrichten auf Messageboards als Tatsache zu betrachten.Letztes aktuelles Video: Video-Vorschau