Red Dead Redemption 2: Angaben zur Spielzeit und zu den gestrichenen Missionen - 4Players.de

Die Spielzeit von Red Dead Redemption 2 soll laut Dan Houser, Mitbegründer von Rockstar Games, bei ungefähr 65 Stunden liegen - wobei unklar ist, ob sich seine Angabe nur auf die Hauptgeschichte oder auch auf die Nebenaufgaben bezieht.In dem Interview mit Vulture verriet er ebenfalls, dass ungefähr fünf Stunden der ursprünglichen Story entfernt wurden. Laut Houser sollte Protagonist Arthur Morgan im Laufe der Geschichte zwei Liebesbeziehungen haben. Eine dieser Liebesbeziehungen wurde gestrichen, weil sie in dem Kontext gar nicht funktioniert hat. Außerdem wurden einige Missionen entfernt, weil "sie technisch nie funktionieren hatten, nicht 'schlau' genug waren oder sich überflüssig angefühlt hatten. Wir haben eine Mission in einem Zug entfernt, in dem man mit Kopfgeldjägern zu tun hatte, was zuerst Spaß machte, aber dann nicht mehr. In diesem Abschnitt des Entwicklungsprozesses geht es immer um Kompromisse und Pferdehandel. Jeder verliert immer Teile des Spiels, die er liebt."Das Drehbuch der Hauptgeschichte soll seinen Angaben nach fast 2.000 Seiten lang sein. Die Motion-Capture-Aufnahmen begannen 2013 und dauerten insgesamt 2.200 Tage. Red Dead Redemption 2 soll am 26. Oktober 2018 für PlayStation 4 und Xbox One erscheinen.