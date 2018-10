Red Dead Redemption 2: Wird auf zwei Blu-Ray-Discs ausgeliefert; "4K Texture Pack" für Xbox One X entdeckt - 4Players.de

Oh Jesus. We’re going to get another console generation. How do I know this? Red Dead Redemption 2 on PS4 comes on *two* Blu-Ray discs. I’m not kidding. You have to install both, comes in at just below 100gb before patch. pic.twitter.com/MYULpEzelN — Kevin Beaumont (@GossiTheDog) 20. Oktober 2018

EXTREME GAME NERDITY 🚨 Red Dead Redemption 2 has optional 4K texture pack on Xbox One X (makes sense considering entire game playable in first person). pic.twitter.com/4IxCZI7BcL — Kevin Beaumont (@GossiTheDog) 19. Oktober 2018

Die Box-Version von Red Dead Redemption 2 auf PlayStation 4 wird auf zwei Blu-Ray-Discs ausgeliefert. Kevin Beaumont twitterte ein Bild der Box und meinte, dass man beide Discs installieren müsse und das Western-Abenteuer von Rockstar Games etwas weniger als 100 GB auf der Festplatte verschlingen würde. Darüber hinaus können Nutzer auf der Xbox One X wohl ein optionales "4K Texture Pack" herunterladen. Während "X1XE:True" bedeutet, dass das Spiel lediglich Xbox One X Enhanced ist, würde laut Beaumont der Abschnitt "Available - Xbox Scorpio" erklären, dass es ein zusätzliches Texturpaket für die Xbox One X gibt. Offiziell bestätigt wurde das Texturpaket noch nicht.Laut Digital Foundry wird Red Dead Redemption 2 auf der PlayStation 4 Pro in 1920x2160 laufen und via Checkerboard-Rendering auf 4K hochskaliert. Auf der Xbox One X wird es laut Microsoft Frankreich in nativer 4K-Unterstützung laufen. HDR wird auf beiden Konsolen geboten.Red Dead Redemption 2 wird am 26. Oktober 2018 für PS4 und Xbox One erscheinen ( zur Vorschau ). Erste Tests sollen laut MetaCritic am Donnerstag (26. Oktober ab 13:01 Uhr) veröffentlicht werden. Vorbesteller der digitalen Version sollen am Freitag (19. Oktober) um 9 Uhr mit dem Preload der Daten beginnen können.Ob später eine PC-Version folgen wird, ist unklar. Vor wenigen Tagen tauchte jedenfalls eine PC-Version im Online-Shop von Media Markt in Schweden auf.Unsere Vorschau findet ihr hier : Das Western-Abenteuer von Rockstar Games hat bereits im Vorfeld für sehr viel Neugier gesorgt und könnte das Highlight des Jahres werden. Wir haben erstmals selbst eine Stunde auf der PlayStation 4 Pro loslegen können - und wurden dabei an ein sechs Jahre altes Spiel erinnert. In dieser Vorschau geht es vor allem um die spannende Phase der Begegnung, die in digitalen Welten oftmals vernachlässigt wird.Letztes aktuelles Video: Einführung in die Geschichte des Wilden Westens Teil 2