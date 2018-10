Red Dead Redemption 2: Bestes Startwochenende in der "Geschichte des Entertainments" erzielt - 4Players.de

Spielerisch ja eher bieder und nur alter Wein in neuen Schläuchen. Glücklicherweise sind kommerzielle Erfolge meist kein Indiz für Qualität. So ist auch RDR2 nur ein Produkt der Kulturindustrie. Das sollten sich all jene hinter die Ohren schreiben, die diesem Videospiel vermeintliche hohe künstlerische Qualität zuschreiben. Wahrlich hohe Kunst, wenn man sich durch die Gegend ballert und Pferden mit der Faust ins Gesicht schlägt. Da hat Rockstar in der Tat Maßstäbe für Kunst gesetzt.Bezeichnend, dass Kunst auf dem PC immer bedeutet, Gewalt anzuwenden. War schon bei TLoU so.