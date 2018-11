Red Dead Redemption 2: Verlag entschuldigt sich für Leaks-Artikel mit Millionenzahlung für wohltätige Zwecke - 4Players.de

Weil das Videospiel-Magazin Trusted Reviews in einem Artikel Details zur Red Dead Redemption 2 veröffentlicht hat, die aus einem vertraulichen und durchgesickerten Dokument von Entwickler Rockstar Games stammten, hat sich der Verlag IT Media jetzt mit einer Spende von einer Million Pfund für wohltätige Zwecke bei Take-Two und dem Team von Rockstar entschuldigt."Am 6. Februar 2018 haben wir einen Artikel veröffentlicht, der Informationen aus einem vertraulichen Dokument aufgegriffen hat. Wir hätten wissen müssen, dass diese Informationen vertraulich waren und hätten es nicht veröffentlichen sollen", heißt es in einem Statement von IT Media, das von Variety zitiert wird. "Wir entschuldigen uns aufrichtig bei Take-Two Games und haben Schritte unternommen, damit sich so etwas nicht wiederholt."Weder Rockstar Games noch Trusted Reviews haben bisher auf die Nachfrage von Variety reagiert, ob bei der Beschaffung des besagten Dokuments Gesetzte gebrochen wurden und warum man sich auf diese Art der Wiedergutmachung geeinigt hat. Allerdings gibt es auch eine Mitteilung seitens Take-Two, in der auch kommuniziert wird, welche Einrichtungen die Spendenzahlung erreichen werden. Dort heißt es:"Take-Two nimmt die Sicherheit sehr ernst und wird rechtliche Schritte gegen Personen oder Publikationen einleiten, die vertrauliche Informationen veröffentlichen. Weil es in dieser Sache um Informationen rund um Red Dead Redemption 2 ging, hat Rockstar Games die vereinbarten Zahlungen an diese drei großartigen wohltätigen Einrichtungen weitergeleitet: den American Indian College Fund, American Prairue Reserve und das First Nations Development Institute."Letztes aktuelles Video: Video-Epilog