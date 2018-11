Red Dead Redemption 2: Red Dead Online (Beta) startet in dieser Woche in mehreren Etappen - 4Players.de

Fast genau ein Monat nach dem Verkaufsstart von Red Dead Redemption 2 wird der Online-Modus des Spiels diese Woche anlaufen, dies meldet The Verge . Die Beta-Version von Red Dead Online wird morgen für einen Teil der Benutzer verfügbar sein, da der Launch gestaffelt bzw. in mehreren Etappen durchgeführt wird, wahrscheinlich um die Serverprobleme zu vermeiden, die GTA Online in GTA 5 zu Beginn plagten.Diejenigen, die die "Ultimate Edition" des Spiels gekauft haben, sollen die Red Dead Online Beta am 27. November spielen können. Am Mittwoch (28. November) wird die Beta für jeden zugänglich sein, der Red Dead Redemption 2 gespielt hat, als es am 26. Oktober veröffentlicht wurde. Am Donnerstag (29. November) kann jeder, der das Spiel zwischen dem 26. und 29. Oktober erstmalig gespielt hat, auf die Beta zugreifen. Am Freitag (30. November) öffnen sich dann die Türen für alle Spieler.Rockstar Games: "Red Dead Online ist eine Evolution der klassischen Multiplayer-Erfahrung des ursprünglichen Red Dead Redemption und verbindet auf unterhaltsame neue Weise erzählerische Elemente mit kompetitivem und kooperativem Gameplay. Red Dead Online nutzt das Gameplay des demnächst erscheinenden Red Dead Redemption 2 als Fundament und kann entweder alleine oder mit Freunden erkundet werden. Regelmäßige Updates und Anpassungen werden dafür sorgen, dass das Spielerlebnis für alle Spieler ständig wächst und sich weiterentwickelt.""Die Veröffentlichung von Red Dead Online ist für November 2018 geplant, zunächst als öffentliche Beta. Weitere Informationen folgen in Kürze. Wie bei den meisten Online-Erlebnissen dieser Größe und dieses Umfangs wird es bei der Veröffentlichung wohl unweigerlich zu gewissen Schwierigkeiten kommen. Wir freuen uns aber darauf, mit unserer fantastischen und engagierten Community zusammenzuarbeiten, um Ideen auszutauschen, Anfangsschwierigkeiten zu beseitigen und Red Dead Online gemeinsam zu einem Erlebnis zu machen, das wirklich unterhaltsam und innovativ ist."Letztes aktuelles Video: Einsteiger-Guide