Amnesia Collection: Sammlung für PS4 mit Amnesia: The Dark Descent, Amnesia: A Machine For Pigs und Amnesia: Justine - 4Players.de

Frictional Games hat Amnesia Collection für PlayStation 4 angekündigt. Das Paket wird Amnesia: The Dark Descent (2010), Amnesia: A Machine For Pigs (2013) und Amnesia: Justine (2011) enthalten. Es wird am 22. November 2016 zum Preis von 28,49 Euro erscheinen. Über das weniger bekannte Amnesia: Justine schreibt Thomas Grip von Frictional Games: "Dieses Spiel wurde als Teil einer Werbeaktion für Valves Portal 2 entwickelt, bei dem wir und eine Reihe anderer Indie-Entwickler, an einem 'Alternative Reality Game' teilgenommen haben. Wir entschieden uns, das als Vorwand zu nutzen, um etwas anderes auszuprobieren, und plötzlich waren wir dabei, eine brandneue Story des Amnesia-Universums zu entwickeln. Justine ist ein kürzeres Spiel, das aus einer Reihe von Prüfungen besteht und stark von Filmen wie Saw oder der historischen Persönlichkeit Elisabeth Báthory inspiriert wurde."Letztes aktuelles Video: Ankündigung