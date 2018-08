Amnesia Collection: Erscheint am 31. August auch für Xbox One - 4Players.de

Die seit November 2016 auf PlayStation 4 erhältliche Amnesia Collection wird am 31. August 2018 auch für Xbox One erscheinen, wie ein Post mit in dieser Woche erscheinenden Neuveröffentlichungen auf Xbox Wire überraschend offenlegt. Ein Preis wurde bisher nicht genannt. Auch über mögliche Verbesserungen auf der Xbox One X ist nichts bekannt.Die Survial-Horror-Spielesammlung besteht aus Amnesia: The Dark Descent Amnesia: A Machine For Pigs und Amnesia: Justine. Letzteres beschrieb Thomas Grip von Frictional Games einst als "kürzeres Spiel, das aus einer Reihe von Prüfungen besteht und stark von Filmen wie Saw oder der historischen Persönlichkeit Elisabeth Báthory inspiriert wurde."Letztes aktuelles Video: Launch-Trailer