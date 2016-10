Cloud Pirates: Fantasievolle Variante von World of Warships - geschlossene Beta läuft - 4Players.de

Cloud Pirates ist eine fantasievolle Interpretation des Prinzips World of Warhsips Cloud Pirates ist eine fantasievolle Interpretation des Prinzips World of Warhsips Cloud Pirates ist eine fantasievolle Interpretation des Prinzips World of Warhsips Cloud Pirates ist eine fantasievolle Interpretation des Prinzips World of Warhsips Cloud Pirates ist eine fantasievolle Interpretation des Prinzips World of Warhsips Cloud Pirates ist eine fantasievolle Interpretation des Prinzips World of Warhsips Cloud Pirates ist eine fantasievolle Interpretation des Prinzips World of Warhsips

Wenn sich Schiffe wie vor hunderten von Jahren mit Kanonenkugeln gefüllte Breitseiten um die Decks werfen - allerdings in luftiger Höhe statt auf hoher See -, dann erinnert Cloud Pirates an ein fantasievolles World of Warships oder eine Fantasyvariante von Dreadnought . Cloud Pirates ist ein Multiplayer-Spiel, in dem jeder Teilnehmer mit einem auf verschiedene Art konfigurierbaren Schiff um Abschüsse kämpft.Im nachfolgenden Video stellen Entwickler Allods Team ( Skyforge ) und Publisher My.com die verschiedenen Schiffsklassen vor und erwähnen, mit welchen Taktiken sie ihre Vorteile effektiv einsetzen.Derzeit und bis 24. Oktober läuft eine geschlossene Beta, zu der ausgewählte Spieler Zugang erhalten sowie solche, die ein Gründerpaket erworben haben. Letztere bieten nicht nur Zugang zu dieser und folgenden frühen Versionen, sondern enthalten auch Einladungen für weitere Spieler, verschieden lange Premiumzugänge und weitere Vorteile. Alle Informationen dazu gibt es auf der offiziellen Webseite . Dort kann man sich außerdem um die Teilnahme an der Betaphase bewerben, falls man kein Gründerpaket kaufen möchte.Das fertige Cloud Pirates soll noch in diesem Jahr auf Windows-PCs die Luftbremse lichten.Letztes aktuelles Video: Spielvorstellung