Cloud Pirates: Zweite Beta-Phase beginnt in der kommenden Woche - 4Players.de

Am kommenden Mittwoch heben die Luftpiraten erneut ab, denn wie Publisher My.com bekannt gegeben hat, startet am 23. November die zweite Phase des geschlossenen Betatests zu Cloud Pirates . Um eine Teilnahme kann man sich entweder auf der offiziellen Webseite bewerben oder man kauft an selber Stelle ein Gründerpaket, das einen garantierten Zugang zu dem Test enthält.In Phase 2 stehen zwölf zusätzliche Schiffe zur Wahl, darunter eine Korvette mit Unterstützerfunktion, eine Scharfschützengalone sowie ein Minenleger. Kapitäne steigen zudem im Rang auf und erhalten besondere Fähigkeiten, sobald sie Level zehn erreichen.Cloud Pirates ist eine Art World of Warships bzw. eine Fantasyvariante von Dreadnought . Teilnehmer des Multiplayer-Spiels kämpfen mit auf verschiedene Art konfigurierbaren Schiffen um Abschüsse.Letztes aktuelles Video: Geschlossene Beta - Phase 2