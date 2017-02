Cloud Pirates: Spielszenen aus der aktuellen Version; erscheint in Kürze auf Steam - 4Players.de

My.com zeigt in einem aktuellen Video bewegte Bilder aus Cloud Pirates , das seit Ende vergangener Woche als in Entwicklung befindliche Early-Access-Version auf dem Online-Portal des Publishers , einer Alternative zu Steam verfügbar ist. Zugang erhalten derzeit nur jene Spieler, die zuvor ein Gründerpaket gekauft oder eine Einladung erhalten haben. In Kürze soll der Titel allerdings auch auf Steam, ebenfalls im Early Access, veröffentlicht werden.Cloud Pirates ist eine Art World of Warships bzw. eine Fantasyvariante von Dreadnought . Teilnehmer des Multiplayer-Spiels kämpfen mit auf verschiedene Art konfigurierbaren Schiffen um Abschüsse.Letztes aktuelles Video: Spielszenen Gold Rush