Cloud Pirates: Seit Anfang März im Early Access; Steam-Trailer veröffentlicht - 4Players.de

Zuvor war Cloud Pirates nur über die Plattform von Publisher My.com verfügbar, doch seit 1. März ist das Spiel auch als Early-Access-Titel auf Steam erhältlich. Mit knapp neun Euro schlägt dabei die Grundversion zu Buche, während das Admiralspaket mit zusätzlichen Schiffen, Verzierungen und Boosts etwa 55 Euro kostet. Das fertige Spiel soll als Free-to-play-Titel grundsätzlich kostenlos spielbar sein.In Cloud Pirates bekämpfen sich die fliegenden Schiffe einer Fantasy-Welt ähnlich wie die Schiffe der realen Welt in World of Warships , die Raumschiffe in Dreadnought oder jene in Fractured Space . Wie lange die Entwicklung im Rahmen von Early Access laufen soll, geben die Entwickler nicht bekannt. Inhaltlich sei die aktuelle Version allerdings vollständig - an der Balance und anderen Einzelheiten werden allerdings noch gearbeitet.Letztes aktuelles Video: Early-Access-Trailer