Smite Tactics: MOBA der Hi-Rez Studios bekommt einen rundentaktischen Ableger - 4Players.de

Die Hi-Rez Studios haben mit Smite Tactics einen rundenbasierten Strategiespiel-Ableger ihres MOBAs Smite angekündigt, der von den Entwicklern foldendermaßen beschrieben wird: "Die Götter befinden sich im Krieg. Und DU musst sie zum Sieg führen.SMITE Tactics ist das neue, rundenbasierte Strategie-Spiel von Hi-Rez Studios. Nutze das riesige Arsenal mythologischer Götter und Kreaturen wie z. B. Zeus, der griechische Gott des Himmels, oder Odin, der nordische Allvater, um deine Armee aufzubauen. Und führe dann Krieg in kompetitiven Mehrspieler-Matches oder Einzelspieler-Abenteuern. Du allein befehligst deine Götter. Du musst sie strategisch auf dem Terrain platzieren, um deine Gegner mithilfe ihrer mächtigen Kräfte zu besiegen."Wann und für welche Plattformen die Rundentaktik erscheinen soll, ist nicht bekannt. Bewerbungen für eine Teilnahme an der geschlossenen Betaphase werden aber bereits auf der offiziellen Website entgegengenommen. Erste Bewegtbilder gibt es in folgendem Video:Letztes aktuelles Video: Reveal-Trailer