Lethal VR: Virtual-Reality-Schießstand für HTC Vive - 4Players.de

Lethal VR für HTC Vive ist via Steam veröffentlicht worden. Der Arcade-Shooter von Three Fields Entertainment (Entwickler) und Team17 (Publisher) kostet 14,99 Euro. Für PS VR wird Lethal VR gegen Ende des Jahres erscheinen. In dem Spiel startet man als FBI-Rekrut im "Beginner-Level" und arbeitet sich in über 30 "Schießstand-Simulationen" zum "Special Agent" hoch. Seine Trefferkünste darf man mit Handfeuerwaffen, Wurfmesser und experimentellen Waffen unter Beweis stellen.Letztes aktuelles Video: Trailer zum Verkaufsstart