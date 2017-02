Pine: Action-Adventure bittet auf Steam Greenlight und bald auch auf Kickstarter um Unterstützung - 4Players.de

Screenshot - Pine (Mac) Screenshot - Pine (Mac) Screenshot - Pine (Mac) Screenshot - Pine (Mac) Screenshot - Pine (Mac)

Mit 96 Prozent Zustimmung der Square Enix Collective im Rücken bitten die niederländischen Entwickler von Twirlbound nun auch bei Steam Greenlight um Unterstützung für ihr Action-Adventure Pine . Der insulare Überlebenskampf, dessen Welt und Kreaturen sich dank ausgefeilter KI-Systeme dem Stil des in die Rolle eines jungen Stammeskriegers schlüpfenden Spielers sehr spezifisch anpassen sollen, befindet sich aktuell für PC und Mac in Arbeit. Umsetzungen für PlayStation 4 und Xbox One sollen hingegen vom Erfolg der für den 9. März 2017 geplanten Kickstarter-Kampagne abhängig gemacht werden. Eine Veröffentlichung ist für Ende 2018 vorgesehen. Weitere Informationen gibt es auf der offiziellen Website , aktuelle Spieleindrücke im folgenden Video:Letztes aktuelles Video: Kickstarter-Trailer