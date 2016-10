Wailing Heights: Durchgeknalltes Adventure erscheint auch auf der PS4 - 4Players.de

Das Adventure rund um die durchgeknallte Band "The Deadbeats" erscheint bald auch auf der PlayStation 4, nachdem man die musikalische Geschichte bereits im April auf Steam veröffentlicht hat. In der Stadt Wailing Heights , in der sich vegane Werwölfe, Hipster-Vampire und Soul-Zombies niedergelassen haben, wurde der Bandmanager aufgrund der Straftat "lebendig zu sein" inhaftiert. Als Spieler kann man fortan als Lebender in die Körper der Untoten schlüpfen und deren unterschiedliche Fähigkeiten nutzen, um herauszufinden, was passiert ist.Letztes aktuelles Video: PS4-Trailer