Dungeon Rats: Ableger von Age of Decadence erscheint Anfang November - 4Players.de

Party-based – the most frequently requested feature.

Flanking and other strategic bonuses. Positioning matters a lot.

Manual placement of your characters before a fight.

Charisma determines the number and quality of your party members.

Skill points are split between the party members: more people means fewer skills points per person and slower level ups.

New weapons, armor, and creatures.

3 difficulty levels: Nice Guy, Tough Bastard, Murderous Psychopath

Mit Dungeon Rats haben die Iron Tower Studios einen Ableger ihres isometrischen 2D-Rollenspiels The Age of Decadence angekündigt. Wie RockPaperShotgun schreibt, ist das Spin-Off in der gleichen Spielwelt angesiedelt, richtet den Fokus aber stärker auf Kämpfe und gewährt im Gegensatz zum großen Bruder neben einem einzelnen Helden auch das Zusammenstellen einer Party von bis zu vier Figuren. Das rundenbasierte Taktik-Rollenspiel soll bereits am 4. November für PC erscheinen und sowohl über Steam als auch GoG angeboten werden.Features:Erste Eindrücke vermittelt der Trailer:Letztes aktuelles Video: Ankuendigungs-Trailer