Craft Keep VR: Mit HTC Vive Tränke brauen und Waffen bauen - Service für die Helden einer Fantasywelt - 4Players.de

Publisher Excalibur Games hat die Veröffentlichung von Craft Keep VR als Early-Access-Titel auf Steam angekündigt. Das Spiel soll ab 10. November verfügbar sein und benötigt Valves Virtual-Reality-Headset Vive . Es spielt in der Fantasywelt von Shoppe Keep , wo man ein Geschäft für die Bedürfnisse echter Helden führt.Mit Craft Keep VR überträgt Entwickler Strangefire Games das Konzept auf die Arbeit eines Alechmisten und Schmieden, der seine Kunden mit Tränken und Waffen beliefert. In der Rolle des Schmiedes stellt man die geforderten Waren selbst her, um sie anschließend zu verkaufen.Vier bis sechs Monate lang soll die Early-Access-Phase dauern. Der nachfolgende Trailer sowie die Bilder vermitteln einen Eindruck der harten Arbei, die sonst NPCs erledigen.Letztes aktuelles Video: Debüt-Trailer