Craft Keep VR: Jetzt auch für Oculus Rift - 4Players.de

Nachdem die Early-Access-Version von Craft Keep VR im November letzten Jahres für HTC Vive veröffentlicht wurde, ist das noch in Entwicklung befindliche Spiel laut Publisher Excalibur Games jetzt auch mit Rift kompatibel. So brauen ab sofort auch Besitzer des Oculus-Headsets Tränke und bauen Waffen, um ein erfolgreiches Geschäft in der aus Shoppe Keep bekannten Fantasywelt aufzubauen.Wer Arbeit erledigen möchte, die sonst NPCs vorbehalten ist, findet Craft Keep VR auf Steam . Bis Mitte des Jahres soll das fertige Spiel erschienen.Letztes aktuelles Video: Debüt-Trailer