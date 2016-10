Project Giant Robot: Zukunft des Roboschubser-Partyspiels für Wii U bleibt unklar - 4Players.de

Wie Polygon.com berichtet, sorgte der asynchrone Mehrspieler-Titel Project Giant Robot auf der E3 2014 für einige Lacher - es sei aber unklar, ob oder wie der Titel tatsächlich noch fertiggestellt würde. Shigeru Miyamoto erzählte dem Time Magazine im März, dass das Projekt leider nicht mehr in ein tatsächliches Spiel verwandelt würde. Polygon wundere sich allerdings, dass der Name nach wie vor in jedem Geschäftsbericht auftaucht. Ob das Spiel den stark sinkenden Absatzzahlen der Wii U oder dem Fokus auf die kommende Switch-Konsole zum Opfer fällt, bleibt also fraglich. In dem asynchronen Mehrspieler-Titel muss ein Großteil der Teilnehmer offenbar den wackeligen Roboter des Gamepad-Nutzers umschubsen. Letzterer wird auf dem Schirm des Gamepads aus der Ego-Perspektive gesteuert.