Four Goddesses Online: Cyber Dimension Neptune: Neues Neptunia-Rollenspiel für PS4 angekündigt - 4Players.de

Screenshot - Four Goddesses Online: Cyber Dimension Neptune (PS4) Screenshot - Four Goddesses Online: Cyber Dimension Neptune (PS4) Screenshot - Four Goddesses Online: Cyber Dimension Neptune (PS4) Screenshot - Four Goddesses Online: Cyber Dimension Neptune (PS4) Screenshot - Four Goddesses Online: Cyber Dimension Neptune (PS4) Screenshot - Four Goddesses Online: Cyber Dimension Neptune (PS4) Screenshot - Four Goddesses Online: Cyber Dimension Neptune (PS4) Screenshot - Four Goddesses Online: Cyber Dimension Neptune (PS4) Screenshot - Four Goddesses Online: Cyber Dimension Neptune (PS4) Screenshot - Four Goddesses Online: Cyber Dimension Neptune (PS4) Screenshot - Four Goddesses Online: Cyber Dimension Neptune (PS4) Screenshot - Four Goddesses Online: Cyber Dimension Neptune (PS4)

Das von Compile Heart und Tamsoft entwickelte und in der jüngsten Ausgabe der Dengeki PlayStation (via Gematsu ) enthüllte Action-Rollenspiel Four Goddesses Online: Cyber Dimension Neptune soll am 9. Februar 2017 in Japan für PlayStation 4 erscheinen. Darin werden Neptune und Co. an einem Betatest für ein Online-Rollenspiel teilnehmen, um ihre Alter-Egos im Kampf gegen einen Dämonenkönig zu unterstützen. Auf der japanischen Website von Amazon, wo auch eine Sammleredition mit Artbook und Soundtrack (Royal Edition) angeboten wird, sind inzwischen erste Spielaufnahmen aufgetaucht Neben Neptune, Noire, Blanc, Vert, Nepgear, Uni, Rom und Ram sei mit Bouquet auch ein völlig neuer Charakter mit von der Partie. Wer des Japanischen mächtig ist, findet weitere Infos auf der frisch eröffneten offiziellen Website - inklusive dieses ersten Video-Teasers:Letztes aktuelles Video: Japanischer Debuet-Trailer