Cyberdimension Neptunia: 4 Goddesses Online: Anime-Rollenspiel befindet sich auf West- und PC-Kurs - 4Players.de

Idea Factory wird Cyberdimension Neptunia: 4 Goddesses Online (in Japan: Four Goddesses Online: Cyber Dimension Neptune) im Winter 2017 auch in Europa und Nordamerika veröffentlichen . Neben der in Japan seit Februar erhältlichen PlayStation-4-Fassung wird das Action-Rollenspiel von Compile Heart und Tamsoft im Westen auch für den PC erscheinen. Während die PS4-Version sowohl im PlayStation Store als auch im Einzelhandel zu haben sein wird, soll die PC-Fassung nur via Steam angeboten werden. In punkto Lokalisierung sollen wahlweise englische oder japanische Sprachausgabe sowie englische Untertitel zur Verfügung stehen.Im Hack'n'Slay-orientierten Anime-Spiel werden Neptune und Co. an einem Betatest für ein Online-Rollenspiel teilnehmen, um ihre Alter-Egos im Kampf gegen einen Dämonenkönig zu unterstützen. Neben Neptune, Noire, Blanc, Vert, Nepgear, Uni, Rom und Ram ist mit Bouquet auch ein völlig neuer Charakter mit von der Partie. Als Spieler wird man jederzeit den zu steuernden Charakter innerhalb der vierköpfigen Party wechseln können, während online bis zu vier Spieler gemeinsam auf Beutejagd gehen dürfen - Chatfunktionen und jede Menge kosmetische Anpassungsmöglichkeiten inklusive.Letztes aktuelles Video: Ankuendigungs-Trailer