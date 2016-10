Monster Hunter XX: Erweiterte Version von Monster Hunter X (Generations) für Japan - 4Players.de

Capcom hat Monster Hunter XX ("Double-Cross") für Japan angekündigt . Hierbei handelt es sich um eine erweiterte Version von Monster Hunter X, das hierzulande als Monster Hunter Generations veröffentlicht wurde. Capcom setzt also die Tradition fort, denn bereits in der Monster-Hunter-Vergangenheit gab es überarbeitete Fassungen ("G" oder "Ultimate"). Ob diese Fassung hierzulande erhältlich sein wird, ist unklar.Monster Hunter XX wird am 18. März 2017 in Japan erscheinen. Ein "G-Rang" Schwierigkeitslevel, ein neues Dorf auf einem Luftschiff, neue Monster (inkl. Barroth und Barioth) und Deviant-Versionen bekannter Monster sollen geboten werden. Zwei neue Jagdstile kommen ebenfalls ins Spiel. Ein Stil, der "Brave Style", wurde benannt und soll sich an die Spieler richten, die gerne aggressiv kämpfen. Speicherstände von Monster Hunter X (Generations) können importiert werden.Letztes aktuelles Video: Ankündigung Japan