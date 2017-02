Monster Hunter XX: Spielszenen aus Japan - 4Players.de

Capcom Japan hat ein weiteres Video aus Monster Hunter XX ("Double-Cross") bereitgestellt. Monster Hunter XX ist eine erweiterte Version von Monster Hunter X (hierzulande: Monster Hunter Generations ). Ob diese überarbeitete Fassung auch in westlichen Gefilden erhältlich sein wird, ist unklar.Monster Hunter XX soll am 18. März 2017 in Japan für Nintendo 3DS erscheinen. Ein "G-Rang" Schwierigkeitslevel, ein neues Dorf auf einem Luftschiff, neue Monster (inkl. Barroth und Barioth) und Deviant-Versionen bekannter Monster sollen geboten werden. Zwei neue Jagdstile kommen ebenfalls ins Spiel. Ein Stil, der "Brave Style", wurde benannt und soll sich an die Spieler richten, die gerne aggressiv kämpfen. Speicherstände von Monster Hunter X (Generations) können importiert werden.Letztes aktuelles Video: Trailer Japan