Monster Hunter XX: Weiterer Trailer der Switch-Version aus Japan - 4Players.de

Nintendo of Japan stellt im folgenden Trailer (in japanischer Sprache) die Switch-Version von Monster Hunter XX vor. Das Spiel soll im Land der aufgehenden Sonne am 25. August 2017 in den Läden stehen. Monster Hunter XX ist eine erweiterte Version von Monster Hunter X, das hierzulande als Monster Hunter Generations veröffentlicht wurde. Ob und wann die Umsetzung nach Europa kommen wird, ist unklar.Monster Hunter XX Nintendo Switch Ver. wird maximal in 1080p (docked) laufen und kann sowohl auf dem Handheld als auch im TV-Modus gespielt werden. Die Monsterjagd lässt sich kooperativ mit vier Personen angehen (lokal und online). Im Online-Modus wird man sogar mit 3DS-Spielern gemeinsam zocken können (Cross-Play). Speicherstände von der 3DS-Version von Monster Hunter XX können auf die Switch-Version übertragen werden und umgekehrt. Savegames von Monster Hunter Generations lassen sich ebenfalls zur Switch-Variante übertragen.Letztes aktuelles Video: Switch Ver Japanisch