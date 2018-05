Monster Hunter Generations Ultimate: Erweiterte Version von Monster Hunter Generations im August für Switch - 4Players.de

Capcom hat soeben das Monster-Hunter-Seriendebüt für Nintendo Switch in Europa und Nordamerika angekündigt: Am 28. August 2018 wird Monster Hunter Generations Ultimate in Europa und Nordamerika exklusiv für die Nintendo-Konsole erscheinen. Das Spiel wird sowohl digital als auch als Box-Version im Handel erhältlich sein. In Japan trug das Spiel den Titel "Monster Hunter XX" (Double-Cross). Der Titel ist eine erweiterte Version von Monster Hunter X, das hierzulande als Monster Hunter Generations zum Test ) veröffentlicht wurde.Monster Hunter Generations Ultimate kann zu Hause auf dem großen TV-Bildschirm und unterwegs im Handheld- oder Tabletop-Modus gespielt werden - sowohl allein, in einem lokalen Netzwerk als auch online im Mehrspielermodus mit bis zu drei anderen Jägern.Als Monster Hunter machen sich Spieler auf und stellen sich großen Kreaturen entgegen. Sie erfüllen Jagdquests und sammeln wertvolle Hinterlassenschaften besiegter Gegner, um daraus Waffen und Ausrüstungsgegenstände zu fertigen. Nach und nach müssen Spieler vier Dörfer beschützen und gegen die "Fatalen Vier" sowie die Drachenälteren kämpfen. Die bisher größte Ansammlung an einzigartigen Monstern wird versprochen.Capcom schreibt weiter: "Monster Hunter Generations Ultimate bietet klassisches Gameplay (...), neue Gebiete und Monster, sowie Fan-Lieblinge wie den blitzschnellen Zinogre und den Schleichkünstler Nargacuga. Diese Veröffentlichung beinhaltet zudem den neuen Quest-Level 'G-Rang', in dem Spieler auf noch formidablere Monster-Varianten treffen. So stellen die fiesen Viecher die Kampftaktiken und –fähigkeiten der Jäger mit neuen Moves und Fähigkeiten, die bislang in freier Wildbahn noch nicht beobachtet werden konnten, nochmals mehr auf die Probe. Für Serienneulinge bietet das Gameplay eine Fülle mächtiger Supermoves, Jagdtechniken genannt, die mit einem kurzen Tippen auf den Touchscreen ausgeführt werden. Spieler können aus sechs verschiedenen Jagdstilen wählen - darunter finden sich auch die zwei neuen Stile Wagemut, der mit neuen Moves für erfolgreiche Attacken belohnt, und Alchemiestil, der es Spielern als Support-Stil ermöglicht, im Handumdrehen während des Kampfes hilfreiche Items herzustellen."Spielstände aus dem Monster Hunter Generations (3DS) können übernommen werden, um die Monsterjagd in Monster Hunter Generations Ultimate fortzusetzen.Letztes aktuelles Video: Ankündigung