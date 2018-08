Monster Hunter Generations Ultimate: Demo der erweiterten Monsterjagd für Switch im Anmarsch - 4Players.de

Soweit ich das verstanden habe gehoert World zum Original Monster Hunter Team und Generations ist eine Nebenproduktion, welches nicht vom Original Team produziert wurde.Dann sollte noch erwaehnt sein, dass Generations mehr für die Veteranen Monster Hunters geeignet ist und World eher fuer Casuals. Zumindest wird das immer von Monster Hunter Veteranen betont, wo gesagt wurde, dass World im Vergleich zu den vorherigen Titel viel zu leicht sein soll. Bspw. die Wegmarker etc. in World.Habe World damals auch mal kurz gespielt aber mir kam es auch so vor, dass man dort viel mehr an die Hand genommen wird. In Monster Hunter Tri oder auch Monster Hunter 4 empfand ich den Einstieg viel schwieriger. Werde mir aber auch mit der Demo nachhet ein genaueres Bild machen