Monster Hunter Generations Ultimate: Erweiterte Monsterjagd für Switch veröffentlicht - 4Players.de

Capcom hat Monster Hunter Generations Ultimate am 28. August 2018 für Nintendo Switch veröffentlicht. Die erweitere Fassung von Monster Hunter Generations ist ab heute als Boxversion im Handel und als Download im eShop erhältlich. Dazu heißt es vom Publisher: "Mit Monster Hunter Generations Ultimate feiert die Serie ihr Debüt auf der Nintendo Switch und bietet Spielern erstmals die Flexibilität, mit bis zu drei weiteren Jägern im lokalen WLAN oder online zu spielen, ob zu Hause auf dem großen Fernsehbildschirm, unterwegs oder im Table Top-Modus.Monster Hunter Generations Ultimate beauftragt Spieler damit, als mutiger Hunter auf einer abenteuerlichen Reise vier Dörfer gegen den Schrecken der Fatalen Vier sowie brandneue, noch viel gefährlichere Drachenälteste zu verteidigen. Monster Hunter Generations Ultimate bietet klassisches Gameplay und einzigartige neue Twists, neue Gebiete und Monster, sowie Fan-Lieblinge wie den blitzschnellen Zinogre und den Schleichkünstler Nargacuga.Diese Veröffentlichung beinhaltet zudem den neuen Quest-Level 'G-Rang', in dem Spieler auf noch formidablere Monster-Varianten treffen. So stellen die fiesen Viecher die Kampftaktiken und –fähigkeiten der Jäger mit neuen Moves und Fähigkeiten, die bislang in freier Wildbahn noch nicht beobachtet werden konnten, nochmals mehr auf die Probe.Für Serienneulinge bietet das Gameplay eine Fülle mächtiger Supermoves, Jagdtechniken genannt, die mit einem kurzen Tippen auf den Touchscreen ausgeführt werden. Spieler können aus sechs verschiedenen Jagdstilen wählen – darunter finden sich auch die zwei neuen Stile Wagemut, der mit neuen Moves für erfolgreiche Attacken belohnt, und Alchemiestil, der es Spielern als Support-Stil ermöglicht, im Handumdrehen während des Kampfes hilfreiche Items herzustellen. Monster Hunter-Spieler können leicht mit den verschiedenen Jagdstilen herumexperimentieren, und so die Kampferfahrung ihren ganz eigenen Vorlieben anpassen."Spielstände aus Monster Hunter Generations (zum Test ) können per kostenloser Transfer- App übertragen werden, um die Monsterjagd in Monster Hunter Generations Ultimate fortzusetzen.