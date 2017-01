Akiba's Beat: Limited Editon mit Artbook wird in Europa verfügbar sein - 4Players.de

Publisher PQube Ltd. hat angekündigt, dass Akiba's Beat von Entwickler Acquire auch als Limited Editon erhältlich sein wird. Die limitierte Edition wird ein Artbook enthalten und soll bei (nicht näher benannten) ausgewählten Händlern verfügbar sein. Der Nachfolger von Akiba's Trip erscheint europaweit im Frühjahr 2017 für PlayStation 4 und PlayStation Vita."Akiba's Beat ist ein Action-RPG mit Gruppenkämpfen in Echtzeit und spielt in einem detailgetreuen und hyper-stilisierten Nachbau von Akihabara, dem weltbekannten Distrikt Tokios, in dem Kultur und Technologie aufeinandertreffen. Als sich dunkle Mächte in der Stadt ausbreiten, manifestieren sich die Erinnerungen, Hoffnungen und Träume der Einwohner und verändern die Stadt damit auf eine mysteriöse Weise, was das Raum- und Zeitgefüge durcheinander zu bringen droht. Nun ist es an dem bekennenden 'NEET' (Jugendlicher ohne Arbeit, Ausbildung und Ambitionen) Asahi Tachibana, sich mit einem chaotischen Haufen von Auserwählten den verrückten Erscheinungen in Akihabara anzunehmen. Aus diesen facettenreichen Charakteren können die Spieler ein Team zusammenstellen und den manifestierten Fantasien auf den Grund gehen."Letztes aktuelles Video: Ankündigung