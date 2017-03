Akiba's Beat: Action-Rollenspiel erscheint im Mai für PS4 und Vita - 4Players.de

Acquires Action-Rollenspiel Akiba's Beat wird in Europa am 19. Mai 2017 für PlayStation 4 und PlayStation Vita erscheinen, wie Publisher PQube im jüngsten Video bekannt gibt. Eine Veröffentlichung ist sowohl als Download via PlayStation Store als auch im Einzelhandel (u. a. als Limited Edition ) geplant. Zudem sollen Vorbesteller bei teilnehmenden Händlern und solange der Vorrat reicht das Spiel-Maskottchen Pinkun als Stofftier im Taschenformat erhalten, wie Thomas Lipschultz von XSEED Games Localisation im PlayStation Blog mitteilt . Mit Akiba's Trip: Undead & Undressed soll der Titel allerdings nur den Schauplatz teilen - Story, Charaktere und Spielmechanik seien völlig unterschiedlich, während für die wahlweise englische oder japanische Vertonung 22.000 Textzeilen für über 180 Charaktere eingesprochen wurden, so Lipschultz.Letztes aktuelles Video: Termin-Trailer