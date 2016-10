Kingdom Hearts HD 1.5 + 2.5 ReMIX: In HD neu aufgelegte Sammlung mit sechs Spielen für PlayStation 4 angekündigt - 4Players.de

Kingdom Hearts HD 1.5 ReMIX Kingdom Hearts Final Mix Kingdom Hearts Re:Chain of Memories Kingdom Hearts 358/2 Days (in HD überarbeitete Filmsequenzen)



Kingdom Hearts HD 2.5 ReMIX Kingdom Hearts II Final Mix Kingdom Hearts Birth by Sleep Final Mix Kingdom Hearts Re:coded



Square Enix und Disney haben auf der Paris Games Week angekündigt, dass Kingdom Hearts HD 1.5 + 2.5 ReMIX am 31. März 2017 für PlayStation 4 erscheinen wird. Die in HD neu aufgelegte Sammlung umfasst insgesamt sechs Kingdom-Hearts-Titel:Der Hersteller schreibt dazu: "In Kombination mit dem bald erscheinenden Kingdom Hearts HD 2.8 Final Chapter Prologue bietet sie [die Sammlung] Fans die Gelegenheit, all ihre bisherigen Lieblingsmomente aus der Reihe zum ersten Mal auf einer einzigen Plattform zu erleben. Für Neueinsteiger bietet Kingdom Hearts HD 1.5 + 2.5 ReMIX die perfekte Gelegenheit, in die magische Welt von Kingdom Hearts einzutauchen, bevor Kingdom Hearts 3 veröffentlicht wird."Letztes aktuelles Video: Ankuendigung