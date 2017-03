Kingdom Hearts HD 1.5 + 2.5 ReMIX: Spielszenen aus Japan: Final Mix und Re:Chain of Memories - 4Players.de

Square Enix Japan hat ein zwei Minuten langes Spielszenen-Video aus Kingdom Hearts HD 1.5 + 2.5 ReMIX veröffentlicht. Zu sehen sind Szenen aus Kingdom Hearts Final Mix und Kingdom Hearts Re:Chain of Memories aus Kingdom Hearts HD 1.5 ReMIX auf der PlayStation 4 (1080p mit 60 fps). Die Spiele-Sammlung soll am 31. März 2017 erscheinen. Sie umfasst insgesamt sechs Kingdom-Hearts-Titel.Kingdom Hearts HD 1.5 ReMIXKingdom Hearts Final MixKingdom Hearts Re:Chain of MemoriesKingdom Hearts 358/2 Days (in HD überarbeitete Filmsequenzen)Kingdom Hearts HD 2.5 ReMIXKingdom Hearts II Final MixKingdom Hearts Birth by Sleep Final MixKingdom Hearts Re:codedLetztes aktuelles Video: Spielszenen Japan