Bud Spencer & Terence Hill - Slaps And Beans: Schlägereien mit Bud Spencer und Terence Hill in Pixeloptik bei Kickstarter - 4Players.de

Trinity Team hat das "erste und einzig offizielle " Videospiel mit Bud Spencer und Terence Hill angekündigt. Bud Spencer & Terence Hill - Slaps And Beans wird derzeit für PC, Mac und Linux entwickelt und via Kickstarter finanziert. Das Mindestziel liegt bei 130.000 Euro. Kommt mehr Geld zusammen, wollen es die Entwickler für PlayStation 4, Xbox One und mobile Geräte (iOS und Android) umsetzen. Das Finanzierungsvorhaben läuft noch bis zum 11. Dezember 2016. Ab 15 Euro erhält man eine digitale Kopie.Slaps and Beans wird als 2D-Beat'em-up bzw. Brawler à la Double Dragon und Golden Axe beschrieben. Es kann sowohl im Einzelspieler als auch im (kooperativen) Multiplayer gespielt werden. Der Kampfstil von Bud und Terence soll auf ihren Filmen aus den 70er- und 80er-Jahren basieren. Hinzukommen Retro-Pixelgrafik, Minispiele, eine roter Buggy und viele Schlägereien. "Wir haben bereits eine Geschichte für dieses Abenteuer Spiel geschrieben, die eine Hommage an Bud Spencer und Terence Hill und im Stil der 80er Jahre Spiele ist. Die Idee dahinter ist, etwas von Fans für Fans zu gestalten", heißt es von den Entwicklern. "Im Spiel ist es jedoch nicht immer nötig Feinde zu besiegen. Manchmal ist es auch notwendig, die speziellen Fähigkeiten (Schnelligkeit von Terence und Stärke von Bud) einzusetzen um Hindernisse zu überwinden und im Spiel voranzukommen. (...) Slaps and Beans wird im Vergleich zu den alten Kampfspielen, eine moderne und fortgeschrittene Technologie einsetzen. Das Ziel ist es, die Kämpfe genauso zu choreografieren wie in den Filmen.""Der Soundtrack war schon immer eine Stärke der Filme von Bud Spencer und Terence Hill und es besteht sicher kein Zweifel, dass die Musik von Oliver Onions, Franco Micalizzi oder der Brüder La Bionda zu ihrem Erfolg beigetragen haben. Wir sind uns bewusst, dass die Verwendung von einigen der beliebtesten Stücke der Filme eine enorme Wichtigkeit für das Spiel hat. Die Verwendung dieser Musik impliziert aber erhebliche Lizenzkosten. Aus diesem Grund haben wir uns entschlossen, eines der Finanzierungsziele aufzurufen, um Musiklizenzen damit zu bezahlen. Ein weiterer grundlegender Aspekt sind die Soundeffekte, die die Kampfszenen unvergleichlich machen und für wahre Fans sehr wichtig sind."Letztes aktuelles Video: Trailer