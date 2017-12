Bud Spencer & Terence Hill - Slaps And Beans: Zweites Early-Access-Update für das Retro-Beat'em-Up

Für die Early-Access-Version von Slaps and Beans , das Retro-Beat'em-Up mit Bud Spencer und Terence Hill, ist das zweite Update veröffentlicht worden, das Checkpoints (zwei im einfachen Modus, einer im normalen Schwierigkeitsgrad jeweils vor dem Bossfight; keine Checkpoints im schwierigen Modus) hinzufügt und einige Bugs behebt. Mit dem nächsten Update soll die Unterstützung vieler PC-Gamepads/Controller implementiert werden. Die Entwickler weisen außerdem darauf hin, dass die Cutscenes vorgespult werden können, "indem ihr die Taste gedrückt haltet, die zum Greifen verwendet wird".Slaps and Beans ist als 2D-Beat'em-Up bzw. Side-Scrolling-Brawler à la Double Dragon und Golden Axe. Es kann sowohl im Einzelspieler als auch im (kooperativen) Multiplayer gespielt werden. Der Kampfstil von Bud Spencer und Terence Hill basiert auf ihren Filmen aus den 70er- und 80er-Jahren basieren. Retro-Pixelgrafik, Minispiele, eine roter Buggy mit gelb Häubchen und viele Schlägereien werden versprochen.Slaps and Beans befindet sich seit Mitte Dezember in der Early-Access-Phase (Preis: 19,99 Euro) bei Steam . 96 Prozent der Nutzerreviews sind "positiv" (n=130). Obgleich die liebevolle Umsetzung getreu der Kultfilme von vielen Nutzern gelobt wird, fällt der Umfang wohl eher kompakt aus.Letztes aktuelles Video: Slaps and Beans Early Access