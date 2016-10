Townsmen: Im Mittelalter angesiedelte Städtebau-Simulation für PC angekündigt - 4Players.de

Screenshot - Townsmen (PC) Screenshot - Townsmen (PC) Screenshot - Townsmen (PC) Screenshot - Townsmen (PC) Screenshot - Townsmen (PC) Screenshot - Townsmen (PC)

Das deutsche Studio HandyGames und Headup Games haben mit Townsmen eine im Mittelalter angesiedelte Städtebau-Simulation à la Die Siedler und Anno angekündigt. Es soll am 30. November 2016 für PC via Steam erscheinen. Das Spiel ist allem Anschein nach eine erweiterte Version des gleichnamigen Spiels für iOS und Android.Das Aufbauspiel soll Dutzende Gebäude und Produktionsstätten, ein tiefgreifendes Wirtschaftssystem und einen Endlosmodus mit Stadt-Level-System bieten. Das Militär (Soldaten und Banditen) soll optional sein. Vom Hersteller heißt es: "Townsmen katapultiert den Spieler ins tiefe Mittelalter, wo er die Herrschaft über sein eigenes, blühendes Königreich übernimmt. Doch Herrschaft hin oder her, ein bevölkertes Königreich will gehegt und gepflegt werden; schließlich benötigen seine Bewohner Unterkunft und genügend Nahrung. Zudem sollten sie bei guter Laune gehalten werden, sonst verweigern sie schon mal ihre Steuerzahlungen oder legen gar ihre Arbeit nieder. Doch die die Welt von Townsmen birgt nicht nur Gefahren von innen: Herumstreifende Banditen machen die Gegend unsicher, deshalb muss oftmals schnell gehandelt werden. Die Errichtung militärischer Gebäude und Rekrutierung von Soldaten schützt das aufblühende Reich vor solch rücksichtslosen Gesellen."Letztes aktuelles Video: Ankündigung