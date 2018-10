Townsmen: Mittelalterliches Aufbauspiel wird für Switch umgesetzt - 4Players.de

Das mittelalterliche Aufbauspiel Townsmen wird am 9. November 2018 auch auf Nintendo Switch veröffentlicht. Laut Publisher HandyGames wird der Titel 19,99 Euro kosten.In Townsmen gilt es ein kleines Dorf zu einer prosperierenden Stadt heranwachsen zu lassen, Produktionsketten zu optimieren und die Bedürfnisse der Einwohner zu erfüllen.Der Publisher schreibt: "Der Spieler kann zwischen 26 verschiedenen Szenarien wählen, in denen man etwa eine belagerte Stadt beschützen oder die Geburtstagsfeier des Königs zu einem rauschenden Fest machen muss. 24 Karten waren im Sandbox-Modus auf die Besiedlung, in denen man eine florierende Stadt aus dem Erdboden stampfen kann und all die Wünsche seiner Untertanten erfüllt, während die ihren eigenen Tagesabläufen nachgehen (...) 75 Technologien harren der Erforschung, 45 Produktionsgebäude und 129 weitere Strukturen sind der Weg zu einer erfolgreichen Stadt. Die Townies schätzen kurze Laufwege sehr, wenn sie zwischen Arbeitsplatz und Erholung pendeln. Der vorausschauende Stadtplaner hat auch ein Auge aufs Wetter und Jahreszeiten (die Townies verbrauchen z.B. im Sommer mehr Wasser), die perfekte Heimat errichtet sich nicht von selbst."Letztes aktuelles Video: Switch-Trailer