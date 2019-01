Townsmen: A Kingdom Rebuilt: Überarbeitete Version des Aufbau-Strategiespiels erscheint Ende Februar - 4Players.de

Screenshot - Townsmen (PC) Screenshot - Townsmen (PC) Screenshot - Townsmen (PC) Screenshot - Townsmen (PC) Screenshot - Townsmen (PC) Screenshot - Townsmen (PC) Screenshot - Townsmen (PC) Screenshot - Townsmen (PC)

Das Aufbau-Strategiespiel Townsmen wird am 26. Februar 2019 in überarbeiteter Form auf PC veröffentlicht. Es wird den Titel Townsmen - A Kingdom Rebuilt tragen und 19,99 Euro kosten. Besitzer des Originals aus dem Jahr 2016 erhalten auf Steam die neue Version kostenlos. Townsmen - A Kingdom Rebuilt wird von HandyGames entwickelt und vertrieben. HandyGames ist ein Mitglied der THQ-Nordic-Familie.Die verbesserte und überarbeitete Version umfasst 24 Karten für den freien Sandbox-Bau-Modus und 26 Szenarien. "Ihr wählt also, ob Ihr Eure eigene Geschichte schreibt und eine leere Wiese in eine gigantische Großstadt verwandelt oder Euch einer maßgeschneiderten Herausforderung stellt", schreibt der Publisher. Ein neues, sechs Missionen langes Tutorial soll derweil auf den Siedlungsaufbau vorbereiten. 70 Technologien gilt es zu erforschen. Über 150 Gebäude und Objekte können platziert werden."Eure Untertanen brauchen einen Platz zum Leben, einen zum Arbeiten und um sich zu erholen und etwas zu zssen, um wieder frisch ans Tagwerk gehen zu können! Ein Marktplatz in der Nähe der Arbeitsstätte garantiert also nicht nur einen kurzen Laufweg, sondern verleiht der Stadt auch gleich ein glaubwürdigeres Aussehen. Und wo wir schon von Platzierung sprechen: Achtet darauf, einen Brandturm und eine Apotheke im Umkreis zu haben, denn neue Katastrophen wie ein Feuer oder die Pest können Eure Stadt befallen."