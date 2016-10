Digitaler Spielemarkt: Digital-Umsätze im September 2016: Das Erwachen der Eisernen Lords feuert die Destiny-Einnahmen an; League of Legends, World of WarCraft und Pokémon Go weiterhin stark - 4Players.de

Pokemon Go Monster Strike Clash Royale Mobile Strike Game of War: Fire Age



Overwatch Counter-Strike: Global Offensive Minecraft Guild Wars FIFA 17



League of Legends Crossfire Dungeon Fighter Online World of Tanks Dota 2



World of Warcraft Fantasy Westward Journey Online II Lineage I Star Wars: The Old Republic Tera Online



Slotomania DoubleDown Casino Candy Crush Saga FarmVille Jackpot Party Casino - Slots



Destiny FIFA 17 Call of Duty Black Ops 3 Grand Theft Auto 5 NBA 2K17

Im September 2016 wurden weltweit 6,2 Milliarden Dollar für digitale Spiele (ohne Einzelhandelsverkäufe) ausgegeben, berichtet das Marktforschungsunternehmen Superdata . Dies ist eine Steigerung um fünf Prozent im Vergleich zu 2015. Während im mobilen Sektor (nach Einnahmen) weiterhin Pokémon Go führend ist, kann sich Destiny im Konsolenbereich mit der Erweiterung Destiny: Das Erwachen der Eisernen Lords (Release: 20. September 2016) die Spitzenposition vor FIFA 17 Call of Duty: Black Ops 3 und GTA 5 sichern. Der Umsatz von Destiny stieg von 7,2 Mio. Dollar im August 2016 auf 59,1 Mio. Dollar im September 2016 an. Das Marktforschungsunternehmen hebt in diesem Zusammenhang die Strategie von Activision Blizzard hervor, durch digital vertriebene Zusatzinhalte bzw. Add-ons oder Erweiterungen kontinuierlich für weitere Umsätze zu sorgen. Im PC-Bereich liegt League of Legends in Führung, gefolgt von World of WarCraft, das noch immer vom Start der jüngsten Erweiterung Legion profitiert.Top Grossing Mobile Games by Revenue, September 2016Top Grossing PC DLC Games by Revenue, September 2016Top Grossing Free-to-play MMO Games by Revenue, September 2016Top Grossing Pay-to-play MMO Games by Revenue, September 2016Top Grossing Social Games by Revenue, September 2016Top Grossing Console Games by Revenue, September 2016