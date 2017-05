Digitaler Spielemarkt: Digital-Umsätze im März 2017: Ghost Recon Wildlands hat sich ca. 1,2 Mio. Mal verkauft; Mass Effect: Andromeda schwächelt; Hearthstone erholt sich - 4Players.de

Der weltweite Markt für digital vertriebene Spiele (Downloads, Free-to-play; ohne Verkäufe der Box-Versionen im Einzelhandel) wuchs laut SuperData Research im März 2017 um sieben Prozent im Vergleich zum Vorjahr auf 8 Mrd. Dollar. Die Steigerung ist auf Wachstum (um 13%) im Bereich der mobilen Geräte (iOS und Android) zurückzuführen, während der Umsatz im Pay-to-play-Segment (klassische Einmalzahlung) um sechs Prozent zurückging. Der durch Digitalverkäufe erzielte Umsatz auf Konsolen wuchs "leicht" im Vergleich zum März 2016. In den Bereichen PC und Social Games wurden kaum Veränderungen ausgemacht.Laut den Marktforschern verkaufte sich Ghost Recon Wildlands im März 2017 über 800.000 Mal in digitaler Form auf den Konsolen und ca. 400.000 Mal auf PC. Es war sowohl in westlichen als auch in östlichen Regionen erfolgreich. Das Open-World-Actionspiel setzte sich somit an die Spitzenposition der digitalen Konsolen-Umsatzcharts, gefolgt von FIFA 17 Horizon Zero Dawn und Grand Theft Auto 5 . Auf dem PC belegt Wildlands den zehnten Platz. Enttäuscht zeigen sich die Analysten von Mass Effect: Andromeda . Die digitalen Verkäufe des Sci-Fi-Action-Rollenspiels stiegen im Vergleich zu Mass Effect 3 (2012) nur im mittleren, einstelligen Prozentbereich - trotz des stetigen Wachstums des Digitalmarktes. Auf dem PC sollen weniger als 349.000 Versionen (Launch-Monat von Mass Effect 3) des Spiels verkauft worden sein. SuperData hebt derweil hervor, dass die digitalen Umsätze (PC) von Counter-Strike: Global Offensive erstmals seit Mai 2016 (Veröffentlichungsmonat von Overwatch) über denen von Overwatch liegen. Die Mobile-Umsätze von Hearthstone sollen sich im Vergleich zum Februar 2017 wieder gesteigert haben (u. a. wegen der Vorbestellung der Erweiterung Reise nach Un'Goro ), aber im Vergleich zum Spitzenwert im Dezember 2016 ging es "signifikant abwärts".Wird nur der US-amerikanische Markt betrachtet, dann stehen im März 2017 ca. 1,46 Mrd. Dollar unter dem Strich (15% Wachstum). Der digitale Absatzmarkt auf den Konsolen wuchs dank Mass Effect: Andromeda, Ghost Recon: Wildlands und NieR: Automata um 17 Prozent. Free-to-play-Umsätze legten um 12 Prozent zu. Der Mobile-Sektor steigerte sich um 21 Prozent.