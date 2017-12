Der weltweite Markt für digital vertriebene Spiele wuchs laut SuperData Research im Oktober 2017 um 15 Prozent im Vergleich zum Vorjahr auf 8,5 Mrd. Dollar (auf PC, Konsolen und mobilen Geräten). Zum Digitalmarkt gehören digitale Vollversionen von Spielen (Steam, GOG.com, PSN, Nintendo eShop, Xbox Store etc.), alle Formen von DLCs und Mikrotransaktionen (auch in Free-to-play-Titeln). Sämtliche Verkäufe von Box-Versionen im Einzelhandel sind ausgenommen.Laut dem Bericht der Marktforscher ist im Oktober vor allem das Premium-Segment auf PC um 28 Prozent gewachsen - mit "Premium" ist der Kauf von digitalen Vollversionen gemeint. Umsatztreiber waren Destiny 2 und PlayerUnknown's Battlegrounds . PUBG soll sich ungefähr fünf Millionen Mal im Oktober verkauft haben. Destiny 2 hat einen "soliden" bis "sehr erfolgreichen" Start im Blizzard Battle.net hingelegt. Die Deluxe Editionen (z. B. mit den ersten beiden Erweiterungen) sollen hohen Zuspruch gefunden haben. Konkretere Daten wurden nicht genannt. Auch der Mobile-Sektor konnte um 19 Prozent wachsen, vor allem durch den Erfolg der MOBA Honour of Kings (Arena of Valor), die noch nicht in westlichen Gebieten gestartet wurde. Super Mario Odyssey (Release: 27. Oktober 2017) hat sich laut SuperData ungefähr 191.000 Mal im Nintendo eShop verkauft. Das 3D-Jump-&-Run hat damit den erfolgreichsten eShop-Verkaufsstart auf der Switch bisher hingelegt. Generell würde aber der Anteil der Verkäufe im eShop deutlich hinter den digitalen Vertriebsplattformen von Microsoft (Xbox Store) und Sony (PlayStation Store) liegen.Außerdem hätten Einzelspieler-Titel im Oktober bewiesen, dass sie nicht zum alten Eisen gehören würden und es neben den Multiplayer-zentrierten Titeln (Shooter, MOBAs, Battle Royale) noch genügend Platz für Solo-Spiele geben würde. Die digitalen Verkäufe von South Park: Die rektakuläre Zerreißprobe (17. Oktober 2017), Mittelerde: Schatten des Krieges (10. Oktober 2017) und Assassin's Creed Origins (27. Oktober 2017) belaufen sich auf über 160 Millionen Dollar. Allerdings wird davon ausgegangen, dass der Erfolg dieser Titel eher kurzfristig und nicht so lang anhaltend wie bei Multiplayer-Games sein wird, da es schwieriger sei, Einzelspieler-Titel mit Mikrotransaktionen zu monetisieren, heißt es - auch wenn es zum Beispiel bei Mittelerde: Schatten des Krieges versucht werde.Beim Battle-Royale-Umsatzduell zwischen PlayerUnknown's Battlegrounds und Fortnite: Battle Royale hat derzeit PUBG (nur PC) die Nase vorn, was hauptsächlich daran liegt, dass PUBG für 30 Euro gekauft werden muss und Fortnite ein Free-to-play-Titel auf PC, PS4 und Xbox One ist, dessen Ingame-Shop mit kosmetischen Gegenständen (Mikrotransaktionen) erst Ende Oktober eingeführt wurde. Die Herausforderung für den Fortnite -Entwickler Epic Games würde darin bestehen, die große und extrem schnell gewachsene Spielerbasis dazu zu bewegen, zusätzlich Geld für das Spiel auszugeben, heißt es. Der Dezember wird als wichtiger Monat für beide Spiele beschrieben. PUBG wird im Dezember die Early-Access-Phase (inkl. der neuen Wüstenkarte) auf PC verlassen und am 12. Dezember auf Xbox One im Game-Preview-Programm starten. Fortnite wird wiederum neue Inhalte erhalten ( wir berichteten ) und höchstwahrscheinlich kosmetische Gegenstände mit Weihnachtsbezug bzw. vielleicht sogar ein Weihnachtsevent.