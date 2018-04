Digitaler Spielemarkt: März 2018: Fortnite mit Rekordumsatz auf Konsolen; Sea of Thieves & Far Cry 5 im Blick - 4Players.de

Der weltweite Markt für digital vertriebene Spiele, Zusatzinhalte und Co. wuchs laut SuperData Research im März 2018 um zwei Prozent im Vergleich zum Vorjahr (auf PC, Konsolen und mobilen Geräten) auf ungefähr 8,9 Mrd. Dollar gegenüber 8,7 Mrd. Dollar im Vorjahr. Der Umsatz mit digital vertriebenen Inhalten auf Konsolen war der wichtigste Wachstumstreiber und glich einstellige Rückgänge im Free-to-play-Sektor (PC) und bei Social Games aus. Fortnite hat PlayerUnknown's Battlegrounds im März in Bezug auf Umsatz und monatlich aktive Nutzer auf allen Plattformen überholt, wobei zu beachten ist, dass PUBG nur auf PC und Xbox One verfügbar ist und im Gegensatz zu Fornite nicht Free-to-play ist. Der Battle-Royale-Shooter von Epic Games hat in den Vereinigten Staaten den ersten Platz bei den Einnahmen auf iOS (Apple) erzielt und hatte auf dem PC die höchste Konversionsrate (Anteil der Nutzer, die zusätzliche Inhalte gekauft haben) aller Free-to-play-Spiele. SuperData Research erklärte zudem, dass Fortnite mittlerweile das "größte Free-to-play-Konsolenspiel aller Zeiten" sei, und zwar basierend auf den Einnahmen und den monatlich aktiven Nutzern. Das Spiel hat im besagten Monat 223 Mio. Dollar auf allen Plattformen eingenommen (73% Steigerung im Vergleich zum Februar), u. a. durch Drake (Rapper), den Battle Pass und den John-Wick-Skin. Far Cry 5 hat sich ungefähr 2,5 Millionen Mal in digitaler Form auf PC und Konsolen verkauft - eine Steigerung um das Fünffache im Vergleich zum Digital-Launch von Far Cry Primal vor zwei Jahren. Dies deutet laut SuperData nicht nur auf die anhaltende Beliebtheit der Far-Cry-Serie hin, sondern auch auf steigende digitale Downloadraten für AAA-Konsolenspiele im Jahr 2018. Sea of Thieves verzeichnete 1,7 Millionen aktive Nutzer auf der Konsole und 283.000 auf dem PC im Laufe des Startmonats. Mehr als die Hälfte dieser Nutzer haben Zugang zu dem Spiel durch den Xbox Game Pass erhalten. Die Marktforscher trauen sich daher keine Prognose zum langfristigen Erfolg des Titels abzugeben.Laut den Marktforschern behauptet sich Call of Duty: Black Ops 3 (2015) weiterhin gut und hält ein "beeindruckende" Anzahl an Spielern, obwohl schon Call of Duty: Infinite Warfare und Call of Duty: WW2 in der Zwischenzeit erschienen sind. Die anhaltende Unterstützung der Entwickler (neuer Modus und neue Karte im März) werden für den anhaltenden Erfolg verantwortlich gemacht.Dungeon Fighter Online erzielte im März den höchsten Umsatz aller Free-to-play aufgrund eines Events zum dritten Jubiläum. QQ Speed, ein "Mario-Kart-Klon" von Tencent für mobile Geräte, hat den dritten Monat in Folge über 100 Mio. Dollar Umsatz generiert. Des Weiteren hat Candy Crush ein weiteres Mehrjahreshoch (seit 2014) auf dem Handy/Smartphone erreicht. Seit Mitte 2017 verzeichnet das Spiel von King ein zweistelliges Wachstum gegenüber dem Vorjahr.