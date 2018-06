Digitaler Spielemarkt: Mai 2018: Fortnite setzt mehr als 300 Mio. Dollar um; frischer Wind für Pokemon GO - 4Players.de

Der weltweite Markt für digital vertriebene Spiele, Zusatzinhalte, Mikrotransaktionen und Co. wuchs laut SuperData Research im Mai 2018 um 25 Prozent im Vergleich zum Vorjahr (auf PC, Konsolen und mobilen Geräten) auf ungefähr 9,1 Mrd. Dollar gegenüber 7,3 Mrd. Dollar. Der Mobile-Sektor (Android und iOS) war diesmal der größte Wachstumsmotor und legte im Vergleich zum Vorjahr um 36 Prozent zu, während der Umsatz im Free-to-play-Bereich auf Konsole aufgrund von Fortnite um ungefähr 200 Millionen Dollar anstieg.Fortnite: Battle Royale hat einen neuen Rekord aufgestellt und 318 Millionen Dollar in einem Monat auf allen Plattformen umgesetzt. Für das Wachstum sind hauptsächlich die Konsolen verantwortlich, da der Umsatz auf PC und mobilen Geräte nahezu gleichblieb. Im April 2018 setzte der Titel 296 Mio. Dollar auf PC und Konsolen um. Im März 2018 waren es 223 Mio. Dollar.Laut der Marktforscher scheinen die im April eingeführten Mikrotransaktionen bei Star Wars Battlefront 2 nicht richtig zu fruchten. Dem Bericht ist zu entnehmen, dass die Resonanz bisher recht verhalten war und die Einnahmen durch Zusatzinhalte im Mai unter dem Niveau anderer Top-Spiele in diesem Jahr liegen würden. Detroit: Become Human legte einen soliden Start für einen konsolenexklusiven Einzelspieler-Titel und zugleich eine neue Marke hin. Im Mai wurden ca. 291.000 digitale Versionen auf PlayStation 4 verkauft. Pokemon Go bereitet sich für einen starken Sommer vor. Das Spiel erwirtschaftete im Mai 104 Millionen Dollar; 174% mehr als im Vorjahr. Rechtzeitig zum Sommer stieg die Spielerzahl auf das höchste Niveau seit dem Höhepunkt des Spiels im Jahr 2016.