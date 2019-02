Digitaler Spielemarkt: Januar 2019: Umsätze rückläufig; weniger Nutzer bei Red Dead Online; Probleme bei CS:GO - 4Players.de

Der weltweite Umsatz mit digital vertriebenen Spielen, Zusatzinhalten und Mikrotransaktionen ging im Januar 2019 im Vergleich zum Januar 2018 um sechs Prozent zurück. Laut SuperData Research wurden insgesamt 8,4 Mrd. Dollar weltweit auf allen Plattformen ausgegeben. Mit 29 Prozent entfiel der größte Rückgang auf die Sparte "Premium PC" (Verkauf von Vollversionen). Auch der Konsolenumsatz ging um drei Prozent zurück, obgleich Fortnite weiterhin für viel Umsatz sorgte. Jedoch schwächelten die Premium-Konsolentitel wie Grand Theft Auto 5, Call of Duty, FIFA und Overwatch.Nach dem Rekordumsatz von Fortnite im Dezember 2018 ging der Umsatz im Januar 2019 auf allen Plattformen (zusammengenommen) um 48 Prozent gegenüber dem Vormonat zurück. Dennoch liegen die Einnahmen immer noch deutlich über denen des Vorjahrs. Die Marktforscher erwarten, dass die monatlichen Umsatzschwankungen in diesem Jahr zunehmen werden.Red Dead Online (Beta), der Online-Mehrspieler-Modus in Red Dead Redemption 2, hat kaum Fahrt aufgenommen. Der Umsatz sank im Januar 2019 gegenüber dem Vormonat um 14 Prozent, was zum Teil auf fallende MAU-Werte (monatlich aktive Nutzer) zurückgeführt wurde. Die kombinierten Verkäufe von Red Dead Online (Beta) und GTA 5 Online blieben im Vergleich zum Vorjahr unverändert gegenüber GTA 5 Online allein. Die Ingame-Ausgaben in GTA 5 Online betragen in etwa das Fünffache der Verkäufe in Red Dead Online (Beta).Der Umsatz von Super Smash Bros. Ultimate ist nach dem starken Launch im Dezember stark zurückgegangen. Laut SuperData Research gingen die (digitalen) Verkäufe im Dezember um 83 Prozent zurück, was darauf hindeutet, dass das Spiel sehr "frontbeladen" war. Dafür stieg der Umsatz mit Ingame-Verkäufen, da mehr Spieler den "Fighter Pass" kaufen würden.Das hohe Nutzer-Engagement bei Counter-Strike: Global Offensive schlägt sich nicht bei den Umsatzzahlen nieder. Die Anzahl der monatlich aktiven Nutzer von CS:GO wuchs im Januar um acht Prozent gegenüber dem Vorjahr (nach der Free-to-play-Umstellung im November). Die Einnahmen gingen jedoch im Vergleich zum Januar 2018 erheblich zurück, da neue Nutzer kaum Ausgaben im Spiel tätigen.