Legrand Legacy: Abenteuer im Stil alter japanischer Rollenspiele sucht Unterstützung auf Kickstarter - frühe Demo vermittelt ersten Eindruck - 4Players.de

Das indonesische Studio Semisoft sucht auf Kickstarter finanzielle Unterstützung für die Entwicklung von Legrand Legacy : ein Abenteuer, das an frühere japanische Rollenspiele erinnert. Am Rechner erstellte Filmszenen sollen dessen Geschichte erzählen, während im Spiel dreidimensionale Charaktere vor handgezeichneten Hintergründen agieren und taktische Rundenkämpfe mit Echtzeitelementen austragen. 85.000 Pfund sollen bis zum 16. Dezember auf Kickstarter zusammenkommen, was knapp 100.000 Euro entspricht.Vielleicht um eine der Inspirationsquellen noch deutlicher hervorzuheben, trägt eine Figur den Namen Eris - ihr musikalisches Thema stellen die Entwickler auf ihrem YouTube-Kanal vor. Zwei weitere Auszüge aus dem Soundtrack sind dort ebenfalls hörbar.Semisoft will eine große Geschichte erzählen und eine detaillierte Welt erschaffen. Sechs Helden kommen in dieser zusammen, "einer chaotischen, vom Krieg zerrissenen und durch eine Invasion bedrohten Welt". Sie rekrutieren Helfer, um das Hauptquartier, Dumville Castle, wiederaufzubauen, erledigen Nebenmissionen und stellen Gegenstände her, um sie zu nutzen oder zu verkaufen. Als Spieler schlüpft man in die Rolle der Hauptfigur Finn.Im Kampf kommt es neben den Entscheidungen für verschiedene Angriffsarten sowie Elementarfähigkeiten auf gutes Timing an, denn drückt man im richtigen Augenblick die richtige Taste, erhält man defensive oder offensive Verstärker. Man kann gegnerische Angriffe zudem unterbrechen und muss darauf Acht geben, dass eigene Aktionen nicht ebenfalls unterbrochen werden.Wer sich einen kurzen Eindruck von dem seit 2014 in Entwicklung befindlichen Abenteuer verschaffen möchte, kann dies mit einer frühen Demo tun, die sowohl auf Steam als auch auf Game Jolt verfügbar ist. Erscheinen soll Legrand Legend laut Kickstarter-Beschreibung ungefähr im September kommenden Jahres.Letztes aktuelles Video: Kickstarter-Vorstellung