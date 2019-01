Legrand Legacy: Tale of the Fatebounds: Switch-Start des fernöstlichen Fantasy-Rollenspiels steht bevor - 4Players.de

Semisoft und Another Indie werden ihr bereits für PC erhältliches Fantasy-Rollenspiel Legrand Legacy: Tale of the Fatebounds am 24. Januar 2019 auch für Nintendo Switch veröffentlichen. Der Download via eShop soll mit 19,99 Euro zu Buche schlagen. Das an die PlayStation-Ära japanischer Rollenspiele angelehnte Abenteuer bietet eine Mischung aus 2D- und 3D-Grafik sowie rudenbasierte Kämpfe mit Quick-Time-Events. Hier ein Vorgeschmack:Letztes aktuelles Video: Launch Trailer Switch