I Expect You To Die: Spielszenen des virtuellen Escape-Room-Spiels - 4Players.de

In den folgenden Spielszenen geht es darum, unter Zeitdruck die richtige Formel anzuwenden. In dem Spiel I Expect You To Die geht es darum, diverse Rätsel rund um Spione und Spionage zu lösen und dabei nicht zu sterben, wobei sich die Entwickler von den populären Escape-Room-Spielen inspiriert haben. Es soll über 30 verschiedene Arten geben, wie man im Spiel ins Gras beißen kann.Letztes aktuelles Video: Spielszenen