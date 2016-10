The Endless Forest: Tale of Tales plant Remake und sucht Unterstützung per Schwarmfinanzierung - 4Players.de

Das belgische Entwickler-Studio Tale of Tales ( The Path Sunset ) bittet auf der Schwarmfinanzierungsplattform Indiegogo um Unterstützung für ein Remake des Onlinespiels The Endless Forest . Laut der Entwickler Auriea Harvey and Michaël Samyn können sie ihre Ideen für Erweiterungen und Live-Events aufgrund der im Original verwendeten Technik nicht wie geplant umsetzen - die Neufassung soll dies ermöglichen und dabei eine größere Anzahl an Spielern unterstützen. Die Unreal-Engine soll dafür zum Einsatz kommen.The Endless Forest ist ein kostenloses Spiel ohne zusätzliche Einnahmequellen. Es wurde vor mehr als zehn Jahren für das Luxemburger Museum of Modern Art entwickelt und von Tale of Tales als "sozialer Bildschirmschoner" bezeichnet. Spieler kommunizieren darin in der Rolle von Rehen ohne Text über Töne und Aktionen, während Tale of Tales hin und wieder Änderungen des Wetters sowie andere Ereignisse auslöst.40.000 Euro benötigt das Studio für die Entwicklung des Remakes, etwa ein Zehntel davon ist auf Indiegogo bereits zusammengekommen. Sollte die Kampagne ihr Ziel nicht erreichen, wollen Harvey und Samyn das Projekt trotzdem angehen und zunächst vielleicht eine inhaltlich eingeschränkte Version veröffentlichen. Sollte am Ende der Kampagne deutlich zu wenig Geld verfügbar sein, wollen sie das aktuelle Spiel um Inhalte ergänzen, welche die derzeitige Engine noch stemmen kann.Die neue Version soll neben Windows auch MacOS und Linux unterstützen und weiterhin komplett kostenlos spielbar sein. The Endless Forest ist ein nicht-kommerzielles Projekt - Tale of Tales hatte sich vor einigen Jahren aus der kommerziellen Spieleentwicklung zurückgezogen (wir berichteten ).